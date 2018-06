Operazione “Safe driving for good transport”: controllati 16 mezzi pesanti a Fernetti

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha effettuato un mirato servizio di controllo nei pressi dell’ex valico confinario di Fernetti finalizzato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti dei mezzi pesanti, con particolare attenzione al contrasto della guida sotto l’influenza e sostanze stupefacenti o psicotrope, al rispetto dei tempi di guida e di riposo, alle verifiche sulle condizioni tecniche e sulle autorizzazioni al trasporto Sono stati controllati 16 mezzi adibiti al trasporto di cose e un autobus, unitamente agli autisti.

In particolare il personale della Sezione di Trieste della Polizia Stradale ha riscontrato 5 violazioni al codice della strada per l’inefficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi, 3 per il non rispetto delle durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e 1 per aver superato il limite di velocità.