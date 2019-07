"Scopri Opicina", tre giorni di festa tra miss, auto d'epoca e musica

“Scopri Opicina una sera d’estate”. La rivitalizzazione estiva del borgo carsico passa attraverso l’organizzazione di alcune manifestazioni in programma sull’altopiano dall’11 al 13 luglio e a cura del Consorzio "Insieme a Opicina - Skupaj na Opcinah" e il contributo del Comune di Trieste. Tutti gli eventi sono stati presentati questa mattina nella sala Giunta durante una conferenza stampa alla quale è intervenuta anche l'assessore al Commercio, Serena Tonel

“Scopri Opicina è una serie di interessanti iniziative che arrivano anche grazie a commercianti e a tutte le persone che si sono impegnate per realizzare quella che potremmo definire la Notte dei saldi di Opicina". "L'obiettivo della manifestazione - sempre la Tonel - è certamente quello di attirare l’attenzione sul borgo che nel corso delle passate edizioni ha sempre dimostrato una coesione molto forte tra i cittadini".

Gli eventi

Tra gli eventi più signficativi da registrare nella giornata dell'11 luglio c'è sicuramente l'esibizione del campione mondiale di fisarmonica, Aleksander Ipavec. Il giorno successivo, vale a dire venerdì 12 luglio, il momento clou sarà la selezione regionale per il concorso Miss Reginetta d'Italia, che si terrà in via di Prosecco alle 21. Molti i concerti, itinerari, esposizioni di auto storiche, tornei di scacchi e la gara tra negozi storici che vedrà l'elezione della vetrina più bella. Gran chiusura poi sabato 13 luglio alle 19.30 con il concerto dei Kren presso il Wine Bar Piccolo.

La viabilità

Durante la tre giorni sempre la sera dalle 19 in poi, il centro di Opicina verrà chiuso al traffico e dalle 21 in poi neanche gli autobus della Trieste Trasporti potranno transitare. Tutte le modifiche alla viabilità verranno comunicate dal Comune di Trieste attraverso i canali di comunicazione social (Facebook, Twitter e Telegram). In caso di maltempo la serata per eleggere la reginetta italiana si terrà al Prosvetni Dom di via Nazionale.