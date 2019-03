Opicina invita Dipiazza per un caffè: “Ci aggiorni sul Tram”

Una sorta di petizione per chiedere al Sindaco di venire a Opicina con il pretesto di un caffè, in modo da avere aggiornamenti sullo stato degli interventi per il rinnovamento dello storico tram. È possibile firmarla al Bar alla Tramvia a Opicina da ieri, 16 marzo.

Il messaggio

Questo, il pacato ma fermo messaggio a Dipiazza sul quaderno dove verranno raccolte le firme: "Caro sindaco Roberto Dipiazza, gli abitanti di Opicina, gli amici e i simpatizzanti che tifano per la riapertura del nostro storico tram Trieste-Opicina, chi perché legato effettivamente al tram, chi perché convinto dei risvolti turistici e di immagine per la nostra città, la invitiamo a bere un caffè al bar della Tramvia, per riferire sugli sviluppi della progettazione e dei lavori per la riattivazione della linea del servizio, e per tenerci aggiornati. L’aspettiamo, gli abitanti di Opicina".

Gallery