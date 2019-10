Bomba a mano austriaca nel bosco vicino a casa: artificieri a Draga Sant'Elia

Camminando nel bosco vicino a casa sua trova una bomba a mano austriaca: è successo ieri pomeriggio, lunedì 7 ottobre, in località Draga Sant’Elia, nel comune di San Dorligo della Valle - Dolina. Dopo aver rinvenuto l'ordigno bellico la persona in questione ha chiamato la Polizia di Stato. Sono prontamente intervenuti gli artificieri, che hanno preso in consegna l'oggetto potenzialmente pericoloso.