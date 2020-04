Nuova ordinanza Fvg, Fedriga: "Mascherine non obbligatorie, basta coprire naso e bocca"

A seguito dei nuovi provvedimenti introdotti nell'ordinanza emanata il 21 marzo, il governatore Fedriga ha voluto fare chiarezza. Nel video postato sulla sua pagina istituzionale Facebook, è stato spiegato che "non sono obbligatorie le mascherine, ma coprirsi naso e bocca quando si entra nei negozi di alimentari". Proprio per questo, chi non le avesse, potrà utilizzare sciarpe o foulard. Per quel che riguarda i guanti, è possibile utilizzare quelli monouso del reparto frutta e verdura.

"Sono piccoli accorgimenti che possono aiutare tutti e che possono migliorare una situazione critica - ha spiegato Fedriga -. Se tutti ci mettiamo il dovuto impegno, potremo gradualmente tornare alla normalità. Grazie al nostro impegno, siamo la regione del Nord con meno contagi, ma, proprio per questo e per non rendere vani i nostri sforzi, non dobbiamo abbassare la guardia".

