Ore extra per le addette mense: sostegno al reddito del Comune verso chi si è visto dimezzare lo stipendio

La Giunta, su proposta dell'assessore ai Servizi Educativi Angela Brandi, mette sul tavolo 285 mila euro all'anno per 306 ore di lavoro straordinario delle addette alle mense scolastiche. Un nuovo contratto, che va a colmare le "lacune" dell'appalto in corso da 20 milioni vinto dalla Dussmann Service (e aggiudicato in via definitiva dopo due ricorsi) e che lasciano fuori "solo" 100 ore lavorative rispetto alle 700 iniziali e le 406 dopo l'accordo sindacale del 17 ottobre.

Le ore extra - ha spiegato Brandi - saranno a uso esclusivo dei lavoratori che si ono visti tagliare le ore di lavoro (quindi 75 su 136 totali) a seguito della riorganizzazione imposta dalla Dussmann, la multinazionale che gestisce l'appalto della ristorazione scolastica, e che ha rispettato l'obbligo di assunzione dei dipendenti della precedente società che gestiva il servizio mensa: «Si era creato un problema sociale - ha sottolineato l'assessore all'Educazione nel corso della V Commissione consigliare presieduta da Manuela Declich - e nei confronti di questi lavoratori il Comune, senza entrare nell'appalto, aveva il dovere di dare delle risposte garantendo questa forma di sostegno che consente di integrare il loro reddito».

Inoltre va sottolineato che questo nuovo contratto non porterà utile alla Dussmann: «Dei 6.400 euro settimanali che l'amministrazione ha destinato alle pulizie - ha spiegato Brandi -, 5.400 resteranno nelle tasche delle lavoratrici, 469 euro serviranno all'acquisto dei prodotti utili alla pulizia, 70 al ripristino di vestiario usurato e 461 euro saranno destinati al personale di controllo utilizzato da Dussmann». Il lavoro straordinario di sanificazione e pulizia non andrà poi a intralciare il regolare svolgimento dell'appalto già in essere poichè le ore aggiuntive verranno svolte il sabato, quanto le scuole sono chiuse.