Trapianti: un aereo dell'Aeronautica Militare porta un organo da Torino a Trieste

Una corsa contro il tempo per salvare una vita, con la collaborazione dell'Aeronautica Militare: un Falcon 900 del 31° Stormo ha effettuato un trasporto sanitario urgente da Torino a Trieste per trasportare un organo necessario ad un uomo in attesa di trapianto. Così viene riportato oggi, venerdì 16 agosto, in un tweet dell'Aeronautica Militare.