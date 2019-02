"Lupi e orsi pericolo per la sicurezza", anche il FVG per la gestione autonoma

Fronte comune dei governatori leghisti in tema di lupi e orsi, che, come riportato dall'Ansa, sono un "serio problema per l'agricoltura, l'allevamento e per la sicurezza pubblica della popolazione". Ed è proprio per questi motivi che, a seguito del vetrice indetto dalla provincia di Trento a cui hanno partecipato i rappresentati istituzionali di tutte le Regioni alpine - Friuli Venezia Giulia compreso- è stata depositata una proposta di legge.

Durante il vertice le Regioni hanno concordato sulla necessità di disporre di strumenti idonei per la gestione dei grandi predatori, in particolare orsi e lupi.

Assente il Piemonte

Durante il tavolo di lavoro, tenutosi a Trento il 29 gennaio, è risultato assente il Piemonte. Un fatto che non passa inosservato dato che proprio in questa regione la presenza lupi è un problema reale e dove, dalla scorsa estate, ci sono stati diversi avvistamenti sia in montagna che nella zona collinare.

Bloccata la caccia agli orsi in Slovenia

È di pochi giorni fa la notizia della sospensione della caccia agli orsi in Slovenia. La decisione, seguita da contro ricorsi, ha già sollevato diverse tensioni tra agricoltori e allevatori sloveni, poichè gli animali causano danni a colture ed allevamenti.

