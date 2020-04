In Fvg è consentito coltivare l'orto

In Friuli Venezia Giulia coltivare l'orto è consentito. E' stato il sindaco di Pontebbe a fare chiarezza sulla questione, dopo aver interpellato la Protezione civile. "Per quanto riguarda la coltivazione dell’orto - scrive il sindaco -, si ritiene che questa attività costituisca una forma di approvvigionamento alimentare e che come tale rientri nei casi di necessità che giustificano lo spostamento. Sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio comunale per l'esecuzione delle attività agricole anche non professionali, nel rispetto delle norme in vigore relativamente alle autocertificazioni ed al distanziamento sociale".

"Finalmente tutti i nostri orticoltori urbani potranno riprendere la loro attività -ha spiegato Tiziana Cimolino di Bioest e Urbi et Horti -. In questo periodo di quarantena, abbiamo pensato di rivitalizzare i nostri “social” inserendo una serie di contenuti riguardanti i temi dell'orticoltura, cura delle piante, informazioni sul verde e la natura". I social verranno aggiornati giornalmente e le brevi lezioni di orticoltura potranno essere seguite due o tre volte alla settimana. "Abbiamo ottenuto - prosegue Cimolino - la collaborazione di un'agronomo, Mattia Viti, dell'architetto Luciana Boschin, del veterinario Alessandro Paronuzzi e di Livio Dorigo, già insegnanti dei nostri corsi, di Marco De Donà, collaboratore di comunicazione, Roberto Marinelli maestro contadino, Elena Toncelli naturalista e tanti altri amici che da tempo lavorano con noi".

