Temperature miti, le previsioni del tempo per domani

Su alta pianura, zone collinare e montana cielo sereno e temperature diurne miti, su bassa pianura e costa probabili nebbie e nubi basse che potrebbero persistere in parte anche durante il giorno.

Martedì 19 febbraio

Dalla costa alle Prealpi cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie che potrebbero persistere, in parte, anche durante il giorno. Saranno tuttavia possibili maggiori schiarite su alta pianura e zone orientali. Sulla fascia alpina cielo poco nuvoloso.

Mercoledì 20 febbraio

Nuvolosità variabile; su pianura e costa probabili foschie o nebbie nelle ore più fredde. Zero termico in calo sotto i 2000 m.