Tentano la "spaccata" al bar del Burlo, indagini in corso

In questi ultimi giorni sembra che non ci sia pace per gli ospedali triestini. Dopo l’ennesimo furto avvenuto all’interno della farmacia dell’ospedale Maggiore, dove sono stati rubati 300 mila euro di farmaci utilizzati nelle cure oncologiche, anche il Burlo è stato preso di mira dai ladri.

Nella nottata tra mercoledì e giovedì infatti c'è stato un tentativo di intrusione nel bar all'interno dell'ospedale infantile di via dell'Istria. Un gruppo di ignoti ha tentato la "spaccata", cercando di sfondare la porta dell'esercizio commerciale brandendo un paletto stradale, sottratto presumibilmente poco prima in zona.

La Polizia di Stato è intervenuta giovedì mattina per constatare il tentativo di furto e ha fatto partire le indagini per risalire agli autori dell'azione criminosa. In zona sarebbero presenti delle telecamere che avrebbero potuto riprendere i malfattori.