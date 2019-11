Principio d'incendio a Cattinara, paziente trasferito

Ieri sera poco prima delle 20 in una stanza al settimo piano della torre medica dell'ospedale di Cattinara si è sviluppato un principio d'incendio prontamente spento dal personale di reparto. Il fatto è avvenuto in una stanza di degenza dove era ricoverata una persona sola e al momento non si conoscono le cause dell'incendio che, come riferito dalla Direzione AsuiTs, non ha a che fare con un guasto ad impianti dell'ospedale.

Il paziente è stato messo in sicurezza e trasferito in un'altra stanza. Immediato è stato anche l'intervento del servizio guardia fuochi di AsuiTs. Sono successivamente intervenuti i Vigili del fuoco che però non hanno interdetto la zona, trattandosi evidentemente di un banale intervento. L'intervento di ripristino è già in atto e la stanza di degenza sarà nuovamente agibile entro qualche giorno.