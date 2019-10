Riccardi: "Tre milioni per l'adeguamento dell'ospedale maggiore"

Saranno investiti 3 milioni di euro nei lavori di adeguamento strutturale dell'ospedale Maggiore di Trieste. Investimento comprensivo di 1,4 milioni che rientrano nei fondi Por Fesr per misure di contenimento energetico e vanno a completare la riqualificazione degli ospedali con un abbattimento dei consumi di circa il 25%, garantendo conseguenti minori emissioni in atmosfera. "Si tratta di un appalto bandito a luglio del 2018 - ha precisato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi - che prevede il rifacimento dei serramenti, delle facciate e della copertura dell'ospedale Maggiore, lati via Pietà e piazza Ospedale, per completare il lavoro di ristrutturazione iniziato svariati anni fa".

L'intervento

A differenza dei precedenti lotti del 2000 e del 2007, in questo caso si interverrà, per il momento, esclusivamente sulle parti esterne dell'edificio. "Occorre sottolineare - ha aggiunto Riccardi - che il risultato del miglioramento ambientale è derivato sia dall'intervento sull'involucro che sarà oggetto di questo appalto sia dall'efficientamento delle centrali termiche e frigorifere, dei corpi illuminanti, dei pannelli fotovoltaici e dei sistemi di regolazione che erano già stati inseriti in contratti precedenti". Dopo l'aggiudicazione dell'appalto e le consuete verifiche amministrative, il contratto è stato perfezionato e, con l'approvazione del progetto esecutivo. i lavori potranno iniziare. Il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in questi giorni. L'impresa ora ha a disposizione un anno e mezzo per completare l'intervento.

Nessuna interferenza con le attività sanitarie

La prima azione visibile sarà la realizzazione del ponteggio. Per i lavori di rifacimento della copertura e delle facciate non ci saranno interferenze con le attività sanitarie, mentre per la sostituzione dei serramenti è stato condiviso un piano con la direzione medica di presidio che consenta di operare senza disservizi per i cittadini. Per poter seguire meglio le esigenze sanitarie è stato scelto di mantenere internamente l'intera squadra della direzione dei lavori. "Questo è un ulteriore passaggio che conferma l'importanza del Maggiore - ha concluso il vicegovernatore - determinata dalla sua centralità e dal valore della sua storia per la città. Nella riforma in via di definizione, il Maggiore acquisterà un ruolo e un'identità precisa che ne valorizzerà la vocazione di ospedale cittadino, capace di dare risposte appropriate al territorio nel quale è inserito".