Trovato corpo senza vita al Maggiore, indaga la Procura

Il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato questa mattina prima delle 6 all’interno dell’ospedale Maggiore di Trieste. Il cadavere è stato individuato durante i controlli notturni in una zona tecnica in prossimità del polo tecnologico sul lato di via Pietà. Al momento, non si conoscono le generalità della persona deceduta, né se si sia trattato di un gesto volontario.

L'AsuiTs ha inviato una nota stampa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Indaga la Procura della Repubblica di Trieste.