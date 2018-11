Al Loft 8 band da tutta Italia per il festival italiano di musica post-rock

Arriva a Trieste il primo festival italiano di musica post-rock! L'appuntamento è per il 16 e 17 novembre alle ore 21.00 al Loft di via Economo 12/1, quando otto band provenienti da tutta Italia si alterneranno sul palco per la due giorni dedicata alla musica indipendente e sperimentale.

Due serate dedicate alla musica delle emozioni, dei ricordi, della delicatezza e della potenza espressa in brani prevalentemente strumentali. Un mix di sonorità rock, psichedeliche, ambient, elettroniche che darà vita a una metamorfosi musicale senza epilogo.

L' evento è stato organizzato dall'Italian Post-Rock Movement, un movimento nato con l’intento di mettere in contatto musicisti italiani per poter condividere musica, storie e stringere nuove amicizie.

The Chasing Monster, Red Light Skyscraper, Il Giardino degli Specchi, Winter Dust, EUF, Quiet is the new Loud, Löve e Aria Motifs, questi i nomi dei partecipanti alla rassegna, otto band per un totale di trenta musicisti che vi racconteranno storie diverse legate da un'unica grande passione, la musica.

Ingresso libero