Ovovia da Porto Vecchio a Opicina: il progetto del Comune di Trieste

Nell'ambito della riqualificazione del Porto Vecchio e della mobilità sostenibile è stata presentata, nel corso della puntata di Ring del 15 maggio, la nuova ovovia che collegherà il Molo IV a Opicina. Il progetto è stato spiegato dal sindaco Dipiazza e l'assessore comunale Luisa Polli con la partecipazione del dirigente Bernetti.

Il progetto

"Non è una tradizionale funivia, bensì una ovovia che seguirà il percorso Molo IV- Musei (Porto Vecchio) - Bovedo - Campo romano (Opicina)". Un progetto che, assicura Polli, "non impatta sull'intervisibilità delle abitazioni esistenti e favorirà la mobilità lenta e sostenibile". Con cabine trasparenti molto suggestive, permetterà ai cittadini e turisti di percorrere la tratta Opicina- Rive in 13 minuti. "E' un trasporto di massa capace di trasportare 2000 persone all'ora nelle ore di punta - ha sottolineato Bernetti -. Il tram invece, per la sua struttura, può portare al massimo 150 persone all'ora". Il costo del biglietto, secondo le prime ipotesi, sarà di 1,30 euro per i residenti e 5 euro per i turisti. In lavorazione anche le carte turistiche di Promoturismo, dove verranno inseriti i pacchetti completi per chi viene a visitare la città. Per quanto riguarda la bora, il tipo di struttura scelta è utilizzabile sino a 75km/h di vento.

I costi

La realizzazione dell'ovovia è, al momento, legata al bando finanziato dal Programma Horizon 2020. L'operazione da circa 30 milioni euro, in caso di vittoria, verrebbe quindi azzerato grazie ai fondi comunitari (Progetto Portis) e quelli ministeriali: "un progetto dedicato a questo tipo di mobilità - ha dichiarato Dipiazza- ha buonissime chanche di essere realizzato. Se non ci fosse una vittoria, faremo altri ragionamenti".