Torna il "Pacchetto scuola": al via le domande per ricevere il contributo

Il 21 maggio si sono aperti i termini per presentare la domanda per il contributo “Pacchetto Scuola”, lo annuncia l’assessore all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste , Angela Brandi: «Il Comune di Trieste - sostiene - con la deliberazione giuntale n. 147/2018 ha messo a disposizione 200 mila euro per dare un concreto aiuto alle famiglie in attuazione dei principi sul diritto allo studio. Proseguendo sulla strada della semplificazione delle procedure amministrative abbiamo pensato di mantenere un'unica domanda che va a sostituire le due che potevano venir presentate gli anni precedenti per il materiale didattico e l’abbonamento ad una linea di trasporto pubblico locale».

L'assessore evidenzia anche che grazie alla novità introdotta con il “Pacchetto scuola 2017/2018”, il 100% di tutte le domande accoglibili ha potuto usufruire del contributo, mentre nel 2016/2017, con il sistema in vigore precedentemente, erano state soddisfatte il 70% delle domande per i sussidi e il 100% delle domande per gli abbonamenti scolastici.

Dal 21 maggio al 6 luglio 2018 quindi potranno presentare domanda per il “Pacchetto Scuola” le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

figli che frequenteranno nell'anno scolastico 2018/2019 la classe quinta della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado; residenza anagrafica nel Comune di Trieste; un ISEE non superiore a Euro 10.632,94.

Le famiglie troveranno tutte le informazioni utili sul sito Rete Civica del Comune di Trieste o potranno rivolgersi all'Ufficio Scuole e Logistica, Università e Ricerca, tel. 040 675 4020, e-mail dirittoallostudio@comune.trieste.it.