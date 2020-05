Un aiuto alle famiglie: al via le domande per il "pacchetto scuola"

A partire da ieri, lunedì 25 maggio fino al 31 luglio 2020, si possono presentare le domande per l'ottenimento del contributo previsto dal “Pacchetto Scuola” per l'anno scolastico 2020/2021, una misura di aiuto alle famiglie, per l'attuazione dei principi sul diritto allo studio, decisa dall'Amministrazione Municipale che, ha messo a disposizione allo scopo un importo complessivo di 200mila euro.

Chi ha diritto al contributo "pachetto scuola"

Potranno presentare domanda, le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

figli che frequenteranno, nell'anno scolastico 2020/2021: la classe quinta della scuola primaria (elementari), la scuola secondaria di primo grado (medie) e il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (superiori);

residenza anagrafica nel Comune di Trieste;

ISEE non superiore a Euro 10.632,94.

Il relativo modulo, editabile, è scaricabile al seguente link bit.ly/tsscuola2021

Le domande potranno essere spedite:

tramite posta elettronica all'indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it

consegnate all’Ufficio Accettazione Atti del Comune, via Punta del Forno 2, pianoterra, stanza 2, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30

inviate per posta ordinaria al Comune di Trieste, Piazza Unità d’Italia 4, 34121 Trieste.

In ogni caso va sempre e comunque allegata una fotocopia del documento di identità del dichiarante.Per ulteriori eventuali informazioni: