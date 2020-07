Pacco sospetto in via XXX Ottobre, secondo falso allarme in 24 ore

Questa mattina, mercoledì 8 luglio, gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato sono intervenuti in via XXX Ottobre per la segnalazione di un pacco sospetto in mezzo alla strada. La zona è stata interdetta dalla Polizia il tempo necessario per capire che all’interno dell’involucro erano contenute alcune riviste.

Proprio ieri gli artificieri hanno fatto "brillare" in via del Teatro Romano un trolley, che alla fine si è rivelato pieno di indumenti. Quello di oggi è quindi il secondo falso allarme nel giro di 24 ore.