Sequestrato il padiglione di Norcia ricostruito dai friulani con Boeri, La7 e Corriere della Sera

„La Procura di Spoleto ha sequestrato il centro polifunzionale di Norcia ricostruito dai friulani della Filiera del Legno FVG e progettato gratuitamente dall'Arch. Stefano Boeri grazie alla solidarietà degli italiani nella raccolta fondi "Un Aiuto subito" di Corriere della Sera e TG La7.

La ricostruzione

I costruttori friulani della Filiera, hanno ricostruito l'intero padiglione in tempi da record per garantire un luogo sicuro alla comunità pesantemente colpita dal sisma del 2016.

I sigilli, apposti alla struttura in legno inaugurata il 30 giugno scorso, metterebbero in discussione il carattere temporaneo dell'edificio.

La dichiarazione

" Questa notizia ci sconvolge e mette nuovamente a terra una comunità che sta ripartendo. La nostra preoccupazione ora va alla popolazione che ha vissuto una vicenda drammatica e si vede privata dell'unico luogo di aggregazione sicuro e antisismico, ricostruito secondo le indicazioni e l'ordinanza del commissario straordinario della ricostruzione Vasco Errani - afferma Matteo Marsilio, capofila della Filiera del Legno - Il centro ha permesso lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative che hanno hanno fatto respirare il tessuto socio-economico di Norcia. Il carattere temporaneo dell'edifico e la sua smontabilità sono evidenti per chiunque acceda alla struttura che è stata infatti progettata tecnicamente apposta per questo, per essere spostata e rimontata al termine dell'emergenza".

“