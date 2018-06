Pago, rissa tra bande inglesi: morto un 26enne londinese

È finita in tragedia una rissa fra bande provenienti dal Regno Unito per lo spaccio di droga. Il fatto si è verificato nella notte di mercoledì 28 giugno sullla spiaggia di Zrce sull'isola di Pago in Croazia.

Come riportato dal media croato 24sata, tutto ha avuto inizio all'interno della discoteca Kalypso, quando i due gruppi hanno cominciato a spintonarsi. Immediata la reazione dei buttafuori che li hanno accompagnati all'uscita.

All'esterno del locale, un uomo ha estratto un coltello ed ha cominciato ad accanirsi contro i rivali ferendoli ovunque. Durante la collutazione, ha perso la vita un 26enne londinese, mentre altri due, 21 e 26 anni, sono rimasti feriti.

Ancora non è chiara l'identità del killer, ma fortunatamente verrà scoperta al più presto grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza. Stando alle prime descrizioni del soggetto, si tratterebbe di un uomo in bermuda e scarpe da ginnastica di origine africana con cittadinaza inglese sui 25 anni.