Cadono pezzi di intonaco da Palazzo Biserini, un testimone: "Un po' più vicini e ci colpiva in testa"

Rientra a casa dopo una giornata di lavoro, costeggia Palazzo Biserini e per poco non viene centrato dall'intonaco che si stacca dalla cornice dell'edificio recentemente ristrutturato e precipita a terra. La testimonianza del fatto avvenuto ieri 17 dicembre attorno alle 22 è del giornalista Michele Da Col che ha segnalato il fatto al Comune di Trieste questa mattina attraverso una mail chiedendo l'avvio di "controlli di rito e verificare che non esista il rischio di distacchi ulteriori o maggiori".

Il racconto

"Ieri sera ho attraversato come di abitudine piazza Hortis, costeggiando il palazzo recentemente ristrutturato. Ero in compagnia di un’amica con cui stavamo chiacchierando e, ad un tratto, ho avvertito un rumore di sassi sul selciato e notato pezzi più o meno piccoli, credo di intonaco e di altri componenti di finitura, che erano caduti dalla cornice del palazzo, rompendosi nell’urto a terra in pezzi più piccoli" così la sua testimonianza.

"Per fortuna era tardi e non c'erano persone"

Secondo De Col "la quantità di materiale distaccatosi non mi sembra fosse molta, ma è certo che se fossimo stati una trentina di centimetri più vicini al Palazzo, saremmo stati colpiti direttamente in testa. Per fortuna era già tardi e non c’era molto passaggio, per cui dopo aver osservato che non si avvedevano altri distacchi, siamo tornati a casa". L'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi ha commentato così: "Subito dopo aver ricevuto la segnalazione abbiamo mandato i tecnici per un sopralluogo i cui risultati saranno resi noti nel pomeriggio. Mi sento comunque di dire che è tutto sotto controllo".