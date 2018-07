Palazzo Francol, il commento dei residenti e dei gestori dei locali

Il Comune ha comunicato l'esito della valutazione su palazzo Francol

Proprio questa mattina, 4 luglio, il Comune ha pubblicato l'esito della valutazione preliminare dei progetti relativi al futuro di Palazzo Francol.

„E ad essere in testa in questo momento sembra essere la proposta di Ati Urban Casa Francol Reti di Impresa .

Positivi i commenti dei residenti, che sembrano essere entusiasti all'idea di una riqualificazione del palazzo. Positivi anche quelli dei gestori dei locali delle vicinanze che, però, hanno ricordato al Comune anche altre problematiche.

«Un'ottima cosa, spero mettano a posto anche tutta la zona. Intanto, qualsiasi cosa facciano sarà sicuramente meglio di quello che c'è ora. Ho sentito che tra le possibilità c'è anche quella di creare una sede "Esatto" in quanto la struttura del palazzo, semicircolare, è abbastanza complessa per una struttura ricettiva». Ha dichiarato il titolare di "Morsi e Sorsi".

«Benissimo, ma il Comune si deve occupare anche di altri aspetti. Abbiamo moltissime attrazioni in questa zona per i turisti ma non c'è alcun cartello. Ci chiedono in continuazione indicazioni. Poi siamo anche pieni di zanzare a causa dell'area abbandonata che abbiamo qui di fronte».

