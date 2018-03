Pallacanestro: Alma e Asuits insieme per i bambini di Trieste

Alma Trieste e Azienda Sanitaria Universitaria Integrata insieme per i bimbi di Trieste: sabato 31 marzo sarà un’occasione speciale, visto che in occasione della partita interna contro la Tezenis Scaligera Verona (ore 20.30, Alma Arena) ci sarà la consegna delle uova pasquali per una delegazione delle microaree del Distretto 3.

Seguendo la favola dei “Giganti Buoni che incontrano gli Gnomi Birbanti”, ideata dalla referente della Microarea Soncini, i fortunati “Gnomi” selezionati avranno la possibilità di accompagnare sul parquet i “Giganti” di Trieste e Verona, prima di vedere alzata la palla a due.

La partnership con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata della città di Trieste, sancita già mesi fa a seguito del “Teddy Bear Toss” organizzato all’Alma Arena, sta portando a turno una delegazione delle microaree all’Alma Arena per ogni partita interna, a testimonianza dell’attenzione di Alma Pallacanestro Trieste verso gli aspetti sociali ed aggregativi che lo sport può portare come messaggio.