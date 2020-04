Partita di pallavolo a Pasquetta nel giardino condominiale: multati in quattro

Una partita di pallavolo nel pomeriggio di Pasquetta nel giardino condominiale, in piena violazione dei divieti anti contagio. È successo in zona Ponterosso, sono stati i Carabinieri di via Hermet a rilevarlo in seguito alla segnalazione di un privato cittadino. Sono state quindi sorprese quattro persone che, contravvenendo alle disposizioni governative anti Covid, giocavano a pallavolo nel giardino condominiale. Le stesse sono state sanzionate amministrativamente e fatte allontanare. Nella stessa giornata i militari dell'Arma, nel controllare il territorio per l'emergenza coronavirus, hanno anche arrestato un pregiudicato che doveva scontare una pena in carcere ma girava liberamente per le vie della città.

