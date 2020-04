Palo Telecom pericolante: i Vigili del Fuoco lo rimuovono

Intervento per un palo Telecom pericolante in Strada per Longera angolo Via Timignano intorno alle ore 9.30 di oggi 4 aprile.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste, intervenuti con la seconda partenza, un'autoscala e un'autogrù, hanno provveduto ad ancorare il palo pericolante con l'autogrù e successivamente a rimuoverlo in modo da mettere l'area in sicurezza per la pubblica incolumità.

Sul posto i tecnici della Telecom.