Tragedia in Angola, morto palombaro triestino di 43 anni

Un palombaro di 43 anni e residente a Trieste è morto mentre stava lavorando a decine di metri di profondità, nei pressi di una piattaforma petrolifera il cui luogo non è ancora stato diffuso. Indiscrezioni parlano di un luogo imprecisato in Angola. La notizia della tragica scomparsa è apparsa solamente su alcuni profili social, anche se i riferimenti precisi per quanto riguarda la dinamica non sono stati ancora resi noti.

"Oggi è un giorno tragico per molti di noi - così la comunicazione dell'Associazione delle Attività Subacquee Professioni Italiane - un dolore profondo che ci accomuna al di là dei rapporti umani".

"Le dinamiche dell'incidente sono ancora in corso di risoluzione e comprensione" così il comunicato. "Ciao mulon, la nostra Bora triestina ti accompagnerà attraverso il lungo viaggio" è uno dei messaggi apparsi sui social.