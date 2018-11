Il Pane Quotidiano dona 100 chilogrammi di pasta alla mensa dei poveri di Montuzza

La consegna è avvenuta oggi pomeriggio per mano di Francesca Casoli, in rappresentanza del famoso panificio triestino. Frate Francesco, uno dei Cappuccini di Montuzza che si occupano della Mensa dei poveri: "Un pasto caldo per i poveri garantito per diverse settimane"