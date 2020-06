Panzerotti per tutti i gusti: in via Settefontane apre "Euz"

Coraggio, creatività, voglia di riscatto e di crescita. Ma soprattutto, tradizione. E' questo lo "starter pack" che caratterizza la nuova panzerotteria "EUZ" che sbarcherà a Trieste a partire dal 13 giugno, in via Settefontane 19. Euz è una tipica esclamazione tranese che si usa per esprimere stupore ed entusiasmo legati insieme, proprio come lo sono i gusti esplosivi dei panzerotti che si potranno assaggiare presso il nuovo esercizio di specialità pugliesi. Focacce, arancini, pizze, cannoli e tutte le prelibatezze del sud saranno disponibili e si potranno degustare presso il punto vendita di via Settefontane.

Da Trani con furore, Antonio Valenziano, in arte Tony, forte delle sue origini pugliesi, porta tutto il sapore inimitabile dei gusti del sud nel capoluogo giuliano, consapevole del fatto che è necessario viziare i clienti, anche quelli più esigenti. "I triestini - rivela Tony - hanno un palato particolarmente esigente e sanno che da noi è possibile trovare solo le eccellenze e uscire soddisfatti dall'esplosione di gusti e sapori che si possono incontrare nel nostro punto vendita". Dopo aver aperto e gestito un piccolo negozio di prodotti del Sud, insieme a sua moglie e ai suoi due figli, il tranese Valenziano ha deciso di aprire una penzerotteria. Sarà inaugurata il 13 giugno, in via Settefontane 19 a Trieste. Il nome, "Euz", non è stato scelto a caso. "Euz" - spiega ancora Valenziano, è una classica esclamazione tranese che esprime stupore e approvazione. La speranza è che anche a Trieste, quando chiederemo "Sono buoni i nostri panzerotti?", i nostri clienti rispondano "Euz".