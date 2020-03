Coronavirus, Ziberna: "I parcheggi gratis a Gorizia e più controlli nei parchi"

Approvata dalla Giunta di Gorizia una delibera per rendere gratuiti i parcheggi blu fino al 28 marzo: lo dichiara il sindaco di Rodolfo Ziberna. L’esecutivo ha anche affrontato il tema della sanificazione delle strade e la questione della possibile chiusura dei parchi cittadini. Per quanto riguarda la prima il sindaco precisa che "il Comune di Gorizia non avrà alcun problema e lo farà sicuramente se l'Azienda sanitaria dovesse ritenere necessario o perlomeno opportuno questo intervento. Al momento, l'Azienda sanitaria ha risposto che "non c'è alcuna evidenza scientifica della necessità ed utilità a procedere con tale attività che, infatti, non è raccomandata da nessuna organizzazione sanitaria competente a livello nazionale e internazionale". Per ciò che riguarda i parchi, al momento è stato deciso di intensificare i controlli.

Smart working

La giunta ha chiesto ai dirigenti di predisporre in tempi rapidi i progetti per lo smart working per poterli attivare al più presto. “Si tratta di una misura molto utile anche per evitare la concentrazione al lavoro di troppe persone- ha sottolineato il sindaco- situazione che in questo momento dobbiamo assolutamente cercare di evitare”. Nel frattempo molti dipendenti sono rimasti a casa utilizzando le ferie arretrate”.

Aprire un valico pedonale per i lavoratori transfrontalieri

I sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica, Klemen Miklavic, scriveranno ai rispettivi governi per sensibilizzarli sull’opportunità di aprire un valico pedonale, utilizzabile anche con le biciclette, per i numerosi lavoratori transfrontalieri che oggi si trovano in grande difficoltà a causa della chiusura dei confini. Il lavoro congiunto dei due sindaci, che in questi giorni si sono sentiti spesso al telefono ma anche incontrati in piazza Transalpina, anche se divisi dalla rete, è servito molto per sbloccare la situazione delle code di Tir al valico di Sant’Andrea.

Un pensiero agli ammalati

Il sindaco Ziberna ha telefonato alla famiglia di una delle persone ammalate dopo aver contratto il Covid-19. "E' l'unica famiglia che conosco personalmente e che ha reso noto il contagio- spiega il sindaco- e attraverso questa telefonata ho voluto far sentire la vicinanza della città a questa persona, ancora in ospedale ma sfebbrata, e a tutti i suoi cari. Per questioni di privacy, non conosco il nome delle altre persone contagiate e, per questo, ho pregato il direttore generale di Asugi, dottor Poggiana, di portare loro lo stesso messaggio, con l'augurio che possano guarire al più presto.