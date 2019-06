Parcheggi riservati occupati: anziana disabile multata nonostante il contrassegno

Spiacevole episodio per una donna anziana, una novantenne di Martignacco, che in visita a Trieste ha preso una multa benché in possesso del contrassegno per le persone disabili rilasciato dalla Polizia.

I fatti

L'anziana, affetta da varie patologie tra cui difficoltà deambulatorie, si trovava lunedì scorso in trasferta a Trieste assieme alla figlia e alla famiglia del genero. La figlia ha parcheggiato l’auto nella zona rossa dell’area antistante la Piazza Unità d’Italia verso le ore 15.25, ma visto che i pochi posti dedicati alla sosta dei veicoli che trasportano i portatori di handicap erano tutti occupati, la donna, pur di non allontanarsi troppo dalla Piazza e avventurarsi con la sedia a rotelle sul selciato, ha parcheggiato sulle strisce blu esponendo il contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Martignacco e Pasian di Prato, ben in vista sul parabrezza.

L'amara scoperta

Al momento di recuperare la macchina, l'anziana signora ha trovato un multa per la somma di 18 euro perché non era stato esposto il tagliando di sosta, benché fosse stato invece esposto il contrassegno per i veicoli che trasportano persone con disabilità.

La legge

I vari regolamenti comunali regolano la sosta dei mezzi dedicati al trasporto dei portatori di handicap è strutturata in maniera diversa. Ma è ormai prassi consolidata il fatto che sia sufficiente esporre il contrassegno quando i parcheggi adibiti risultano tutti occupati. Non essendoci un regolamento univoco, la stessa giurisprudenza si è espressa con valutazioni contrastanti visto che le norme che regolano l’accesso alla Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) e la sosta non sono normati dal codice della strada.