Parcheggiatori abusivi davanti al cimitero di Sant'Anna, Polidori: "Nessuna tregua"

Un tempestivo intervento della Polizia Locale davanti al cimitero di Sant'Anna si è reso necessario nella giornata di ieri, 1 novembre, a causa di alcuni parcheggiatori abusivi che disturbavano i visitatori in occasione del ponte dei morti. Come dichiarato dal vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Paolo Polidori, che ha allertato la sala operativa in seguito a segnalazioni, "La tempestività dell’informazione e la velocità dell’intervento sono state determinanti per interrompere un’attività particolarmente odiosa, nonché vietata, perpetrata in un momento in cui, andando in visita ai propri cari, si ha bisogno di tranquillità".

I controlli della Polizia Locale

La Polizia Locale riferisce che "il personale dell'NTS in servizio presso il cimitero di S.Anna su disposizione della Centrale Operativa ha effettuato un servizio particolareggiato per contrastare il fenomeno dell’abusivismo con parcheggiatori di colore sia nel parcheggio prospicente al Cimitero in via dell'Istria sia in quello dell'accesso in via Costalunga". Alle 13.35 di ieri, giovedì 1 novembre, gli agenti hanno visto allontanarsi persone di colore con i loro zaini, motivo per cui non è stato possibile fermarli e tantomeno identificarli.

La Polizia Locale si è quindi posizionata per un'ora davanti all'entrata del Campo Santo, per poi andare in via Costalunga senza tuttavia notare nulla di anomalo. Il giro è poi proseguito in via dell'Istria dove un altro paio di individui sospetti si erano allontanati e avevano preso il BUS. Notati anche altri due abusivi, allontanatisi dopo l'arrivo degli operatori, che hanno effettuato controlli anche nei parcheggi di fronte alla Stazione Marittima e all'Acquario dove non si sono rilevati problemi di sorta. La Polizia Locale ha anche dichiarato di aver ricevuto "numerose attestazioni di stima" per il suo operato in questa occasione.