Apre il parcheggio comunale di Largo Niccolini: creati 100 nuovi posti auto

Si è tenuta oggi l’inaugurazione del nuovo parcheggio comunale all’interno del complesso Ater di Largo Niccolini (con ingresso dalla via Foscolo) alla presenza del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, dell’Assessore Lorenzo Giorgi e del Consiglio di amministrazione di Esatto S.p.A. «Con l’attivazione del nuovo parcheggio veniamo incontro alle esigenze più volte segnalateci dai residenti in zona – spiega il Presidente di Esatto S.p.A. Andrea Polacco – e la Società provvederà a gestirlo in modo da garantirne la maggiore fruibilità agli utenti».

Il Sindaco e l’Assessore hanno espresso soddisfazione per l’attivazione, lungamente attesa, della struttura di via Foscolo. Il parcheggio, consegnato dal Comune a Esatto S.p.A. nel mese di febbraio e reso operativo in brevissimo tempo, conta 100 posti auto con accesso disciplinato dal riconoscimento automatico della targa del veicolo, sarà fruibile stipulando un abbonamento modulabile, a seconda delle esigenze personali in mensile, semestrale o annuale.

È possibile fare richiesta di assegnazione di uno stallo in abbonamento con le seguenti modalità:

allo sportello di Esatto S.p.A. in Via d’Alviano n. 15 – Trieste, dal lunedì al venerdì con orario 08:30-13:00;

vie e-mail, inviando la scansione del modulo di richiesta (scaricabile sul sito www.esattospa.it alla sezione news) compilato e sottoscritto, corredato dalla documentazione richiesta alla casella di posta elettronica uff.mob@esattospa.it

Per informazioni è possibile recarsi presso lo sportello di via d’Alviano 15, dal lunedì al venerdì con orario 08:30 – 13:00 o telefonare allo 040/3223788 con i medesimi orari.