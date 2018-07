Giorgi, park Sissa: "tariffa agevolata per i triestini"

L'annuncio è arrivato questo pomeriggio: il parcheggio della Sissa di via Beirut a Miramare avrà una tariffa agevolata per i triestini. Questa la notizia data durante la conferenza stampa indetta dall'assessore Lorenzo Giorgi. Presenti anche il vicesindaco Polidori e il Presidente di Esatto Andrea Polacco.

I posti macchina

"Ci saranno 65 posti macchina con la possibilità di scegliere tra due tariffe diverse" ha spiegato Giorgi. "7 euro sarà il prezzo dedicato ai triestini per l'intera giornata mentre se si vuole utilizzare il parcheggio solamente per qualche ora, si pagherà la tariffa standard". Si potrà usufruire del prezzo agevolato esibendo la carta d'identità all'entrata.

Residenti e non

I non residenti a Trieste pagheranno la tariffa intera. Il servizio è operativo da domani e mentre non sarà possibile usufruire del servizio nel fine settimana del 27 e 28 luglio, giornate in cui si svolgerà la Mini Maker Faire 2018. "Sarà un qualche cosa che non si ripeterà" ha concluso Polidori "e riusciremo a garantire sempre il servizio di parcheggio".

L'iniziativa parte in via sperimentale per comprenderne le potenzialità.