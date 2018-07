Costiera, 132 posti macchina in più

Punto della situazione sul 'progetto parcheggi in Costiera stamane in Municipio da parte del Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Paolo Polidori assieme all'Assessore Servizi sul territorio, Viabilità, Ambiente, Parchi e riserve, Politiche per il mare, Usi civici e comunelle, Turismo, Agricoltura e politiche per il Carso di Duino-Aurisina, Massimo Romita e all'Amministratore Unico di FVG Strade Giorgio Damiani.

“La questione Costiera è di importanza vitale per la viabilità e soprattutto per la sicurezza di chi vi transita, specie nel periodo estivo, nel maggior periodo di afflusso di bagnanti e turisti, pertanto ho pensato di metterci mano quanto prima, fin dal mese di giugno, per rendere da subito fruibile una zona che vede anche la presenza di attività commerciali – ha detto il Vicesindaco nell'introdurre la conferenza stampa -. Un progetto coordinato con FVG Strade, il Comune di Duino-Aurisina e l'Assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti e che si sviluppa in tre fasi, nel breve, medio e lungo periodo. Nel breve è stato realizzato il parcheggio da 65 posti in via Beirut per cui ho chiesto a Esatto (che gestisce il parcheggio) di poter ampliare l'orario di apertura (attualmente alle 10.30) alle 8.30 del mattino, se non altro nei fine settimana di agosto. La seconda fase, ha riguardato l'azione con APT per implementare il servizio di linea da Trieste ma anche Duino e Monfalcone lungo la Costiera. E sta cominciando a funzionare grazie all'azione di marketing con la distribuzione capillare in tutti gli esercizi di depliant informativi”. Polidori ha poi precisato che la terza fase ha interessato FVG Strade per la creazione di nuovi stalli dalla Marinella al bivio i cui lavori partiranno già stanotte e rendereanno fruibili già dalla prossima settimana i nuovi posti auto. Pertanto 150 posti auto saranno usufruibili dalla Marinella al bivio che si andranno aggiungere ai 65 posti di via Beirut e inoltre ulteriori 132 posti auto più 43 stalli per motocicli saranno disponibili per tutta la Costiera. I posti auto saranno entro le linee tratteggiate, per cui FVG Strade procederà con il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. “Entro la prossima stagione estiva – ha precisato il Vicesindaco Polidori – saranno create nuove fermate APT e qualche attraversamento pedonale.Inoltre, sarà usufruibile, una volta ultimati i lavori, il parcheggio del terrapieno di Barcola. Un'ipotesi avanzata concerne anche la realizzazione di una pista ciclabile che comporterebbe però un inevitabile restringimento della strada. “Nell'arco di un mese – ha infine aggiunto Polidori – è stato dato il massimo delle risposte in grande sinergia con gli enti preposti e che ringrazio”.

“Sono state presentate soluzioni in tempi brevissimi – ha affermato l'Amministratore Unico Damiani – con l'individuazione da parte dei nostri tecnici di 14 aree all'interno della Costiera che porteranno alla realizzazione di 132 posti auto e 43 per motocicli e che sono frutto di un lavoro coordinato fra Comune di Trieste, Duino-Aurisina e ovviamente con la Regione Friuli Venezia Giulia oltre alle associazioni di categoria. FVG Strade ha investito molto per garantire la sicurezza su un'arteria importante di accesso alla città e di valenza turistica come la Costiera con gli interventi alla Galleria Naturale, poi all'altezza della Tenda Rossa e con le barriere para-massi. La prossima settimana partiranno i lavori di segnaletica orizzontale e verticale per delimitare dov'è consentito il parcheggio e per migliorare così la fruibilità della Costiera”.

L'Assessore Romita ha evidenziato l'impegno del Comune di Duino-Aurisina nel trovare le soluzioni più consone alla realizzazione di un progetto “che ci ha visti impegnati in prima linea, anche confrontandoci con APT che ha rafforzato le linee, tanto è vero che nelle edicole stanno vendendo più biglietti”.

“In definitiva – ha concluso Polidori – saranno in totale 347 i posti auto a disposizione sulla Costiera che vanno a sommarsi agli 80 della Costa dei barbari”.