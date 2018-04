Miramare: alberi abbattuti e pulizia dei sentieri nella parte alta del parco

Finalmente una buona notizia per quanto riguarda il Parco di Miramare e la sua manutenzione. Come riporta il servizio di Umberto Bosazzi in onda su Telequattro, è stata effettuata un'operazione di bonifica nella parte alta del parco, con la quale sono stati abbattuti gli alberi marci e rimossi quelli caduti sui sentieri.

Già dall'anno precedente infatti erano molti i sentieri bloccati dalla caduta di alberi marci e ramaglie. L'ultimo intervento da effettuare per completare il tutto sarà ora la rimozione delle ramaglie per completare la pulizia e la risitemazione dei sentieri dopo il transito dei macchinari utilizzati per i lavori, che dovrebero concludersi nella giornata di domani, mercoledì 4 aprile.