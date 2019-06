Parisi: "Io, picchiato perché gay", Lippolis (Lega): "No, per come ti vesti"

Infuria sui social la polemica (lanciata dal moderatore del gruppo Facebook NIMDVM, l'avvocato Alberto Kostoris) sul dibattito tra l'attivista LGBT Antonio Parisi e il consigliere regionale leghista Antonio Lippolis. Lo scambio di battute "incriminato" è andato in onda ieri su Telequattro, durante una puntata di "Ring" incentrata sull'FVG Pride, in programma questo pomeriggio a Trieste.

La frase

"Sono stato picchiato tre volte perché omosessuale" ha dichiarato Parisi, e Lippolis è intervenuto asserendo: "Sei stato picchiato perché ti vesti in modo eccentrico. Lo stesso discorso vale per una donna eterosessuale che va in giro in minigonna". La frase non è stata poi approfondita in trasmissione ma è stata condivisa e condannata (in virgolettati più o meno fedeli alla forma originale) fino a sfociare in una gogna social.

La replica di Lippolis

"Volevo dire che anche una donna o un eterosessuale che si veste in maniera eccentrica puo attirare atti di "bullismo".... come è già accaduto". Ha poi commentato Lippolis sulla piattaforma social, specificando che "ho semplicemente ribadito che menti bacate possono infierire anche su abbigliamenti eccessivi o stravaganti indipendentemente dall'orientamento sessuale di chi li indossa".