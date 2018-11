Inaugurato Park Pindemonte: 66 posti gratuiti vicino a "Il Giulia"

Saranno 59 i posti gratuiti per le auto che vorranno parcheggiare nella zona de "Il Giulia", più 7 per le moto, e 47 stalli a pagamento per i camper. Questa la disponibilità del nuovo Park Pindemonte di Saba Italia, che si trova in via Pindemonte a Trieste, all'altezza del lastrico solare de “Il Giulia”. Alla cerimonia d'apertura sono intervenuti il sindaco Roberto Dipiazza con gli assessori ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, all'Urbanistica e Territorio Luisa Polli e al Bilancio Giorgio Rossi i vertici di Saba Italia con l'amministratore delegato Carlo Tosti.

Zona in via di valorizzazione

“Avete fatto un lavoro straordinario e ben fatto -ha commentato il sindaco Roberto Dipiazza rivolgendosi ai vertici di Saba Italia- che consentirà a tutta questa zona, già interessata da un significativo piano di valorizzazione da parte di Coin, di diventare una parte importante della nostra città”. Per quanto riguarda i camper, ha dichiarato il sindaco, “Stiamo cercando i predisporre un ulteriore parcheggio, sempre per camper, all'altezza di Cattinara, in prossimità del cantiere base della Grande Viabilità”.

Tariffe per i camperisti

L'amministratore delegato Carlo Tosti ha evidenziato l'ottimo rapporto instaurato con l'Amministrazione comunale di Trieste e come con l’apertura di questo parcheggio (che si aggiunge alle strutture dell' Ospedale Maggiore, del Giulia, del Silos, di Foro Ulpiano e di San Giacomo), Saba Italia si conferma interprete attivo delle esigenze della mobilità dei cittadini, garantendo un servizio importante e sicuro ai camperisti triestini con vantaggiose tariffe in abbonamento (30 euro l'abbonamento mensile, 360 euro quello annuale).

Saba Italia

Saba Italia è una società del gruppo Saba, principale operatore industriale nel comparto della sosta, operante in cinque contesti internazionali: Spagna, Italia, Portogallo, Cile e Andorra. Il gruppo Saba, con circa 1500 dipendenti, si occupa della gestione di più di 210.000 posti auto distribuiti in 375 centri. Saba in Italia ha sviluppato una vasta rete gestionale che la rende presente in 18 città (Assisi,Verona,Trieste,Venezia/Mestre, Cremona, Vignola, Bologna, Genova, Ascoli Piceno, Pisa, Perugia, Milano, Rieti, Roma, Sassari, Bari, Brindisi e Cosenza) con la gestione di oltre 26.000 posti auto a servizio di centri storici, centri commerciali, strutture ospedaliere, terminal bus, quartieri fieristici, aeroporti, porti marittimi.

