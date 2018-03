Pasqua in città, grande successo per l'apertura dell'uovo di cioccolato gigante (FOTO)

Prosegue con successo fino al 2 aprile il tradizionale appuntamento pasquale attesissimo dai triestini e dai sempre numerosi turisti che affollano la città in questo periodo dedicato ai prodotti tipici, alle proposte artigianali e, naturalmente, ai dolci. E non mancheranno nemmeno quest'anno i Laboratori creativi, pensati soprattutto per i bambini, e le degustazioni. E grandissima folla stamattina alle ore 11.00 in Piazza Sant’Antonio per l'attesissima apertura dell’Uovo di Pasqua di cioccolato gigante da 50 kg. con tantissime sorpresine per tutti i bambini alla presenza dell’assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi. Madrina d'eccezione le ventisettenne triestina, già madrina dell'inaugurazione di CioccolatiAmo, Martina Lucia. La tredicesima edizione di “Pasqua in città”, promossa da Flash Srl. in co-organizzazione con il Comune di Trieste, si tiene fino al 2 alprile nella consueta collocazione di Piazza Sant'Antonio Nuovo ogni giorno dalle 9 alle 20 con ingresso libero. In esposizione, prodotti tipici e creazioni artigianali da tutta Italia e dalle vicine Austria e Slovenia.

Saranno ancora due giornate dedicate al tradizionale mercatino pasquale con tantissimi dolci e numerosissimi oggetti artigianali originali provenienti da tutto il mondo da collocare sulla tavola nel giorno del Pranzo di Pasqua e Pasquetta.

Non mancano le frittelle, sempre amatissime dai bambini, accanto a prodotti alimentari e specialità tutte da gustare dalla Puglia e dal Piemonte; ci saranno spezie, erbe aromatiche e sale da tutto il mondo. E poi prodotti dell'artigianato tipico italiano ed estero, incisioni personalizzate su pelle e cuoio, artigianato in legno italiano in legno d'ulivo, giocattoli, cucchiai e attrezzi da cucina in legno di produzione slovena, bigiotteria, arredo casa, lino e cotone da Firenze, arredo giardino, tappetini e tovaglie per casa e giardino, artigianato austriaco e russo, cappelli, pelletteria, prodotti erboristici e tante altre sorprese.

Particolarmente ricco anche il programma dei Laboratori Creativi aperti a tutti e rivolti in particolare ai bambini, che si terranno giorno dalle 10 alle 12.

«Come nelle precedenti edizioni, salutate da un grandissimo riscontro di pubblico, “Pasqua in città” - rivelano gli organizzatori, che ringraziano per la co-organizzazione il Comune di Trieste - intende rivalutare, nel segno di un ritorno alle antiche consuetudini, quelle che un tempo furono fruttuose attività artigianali. Nelle oltre trenta eleganti casette collocate in pieno centro città, in un contesto scenografico arricchito dalla presenza di fiori e piante di ulivo, torneranno a riverberarsi sobrie virtù di antichi mestieri, che le esigenze di una società profondamente mutata non hanno completamente cancellato, ma solo trasmutato in nuovi modelli di vita in cui la primaria esigenza di socializzazione mediante l'interscambio dei prodotti diviene anche pretesto di veri e propri incontri culturali. Particolarmente ricco sarà infatti anche il programma dei Laboratori Creativi con dimostrazioni, degustazioni e animazioni specialmente per i più piccoli. I vivaisti ricreeranno poi un vero e proprio giardino fiorito in pieno centro cittadino, dove saranno collocati ulivi, orchidee e piante rare»

«Con proposte artigianali di qualità provenienti da tutto il mondo ed esclusive creazioni, la mostra mercato di Pasqua – rileva l'assessore Giorgi - si propone di attirare non solo i residenti, ma anche i numerosi turisti che in queste giornate di primavera stanno visitando la città con laboratori, esposizioni, degustazioni e animazioni con nuove e interessanti proposte sull'arte dell'artigianato».

Quella di Pasqua in città rappresenta una formula vincente, che rientra nell'ambito di quei mercati di qualità in grado di richiamare l’interesse di numerosissimi visitatori, favorendo così anche le attività commerciali e gli esercizi pubblici stanziali