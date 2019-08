La pioggia non ferma la marcia silenziosa per i bambini di Bibbiano

La pioggia non ha fermato la marcia silenziosa di oggi, 2 agosto, per i bambini di Bibbiano organizzata dal gruppo Facebook "Verità per i bambini strappati". Un'iniziativa che ha voluto "essere di supporto a tutte quelle famiglie a cui sono stati strappati i figli ingiustamente ".

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che nonostante il maltempo hanno voluto essere presenti a questa manifestazione - hanno dichiarato gli amministratori del gruppo -. Più di 100 persone hanno voluto dare voce ai bambini di Bibbiano e a tutti quelli che stanno subendo le stesse ingiustizie. Direi che questo risultato ci dà il polso di quanto questo problema sia molto sentito".

