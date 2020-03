Roma dice sì alle passeggiate padre-figlio ma Fedriga tira diritto: "Vale l'ordinanza regionale"

Da Roma arriva il sì alle passeggiate con i bambini, ma in Friuli Venezia Giulia Fedriga tira dritto. Nella giornata di oggi infatti, il Viminale ha inviato una circolare in cui concede a uno dei genitori di camminare con i propri figli minori in quanto "tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione". A questo proposito il Governatore Fedriga, rispondendo ad un tweet, ha ribadito che prevale l'ordinanza regionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.