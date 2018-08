Arrestato passeur a Pesek con sette persone a bordo

La mattina del 20 agosto i Carabinieri della Stazione di San Dorligo della Valle, in collaborazione con gli Agenti della Polizia di Frontiera di Trieste hanno arrestato un cittadino di origine kossovara del 1962 per aver trasportato illegalmente in Italia quattro cittadini turchi e tre iraniani a bordo di una Citroen C4 con targa croata. Il controllo è stato eseguito in località Pesek.

L'operazione

Il fermo del cittadino kossovaro e la denuncia delle persone trasportate sono stati realizzati nell’ambito di mirati servizi di controllo di retrovalico finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina. I Carabinieri hanno ispezionato la vettura accertando la presenza, oltre che dell’autista, di sette passeggeri, di cui due stipati nel portabagagli posteriore. Il guidatore e i passeggeri, sprovvisti di documenti, sono stati portati presso la Polizia di Frontiera di Fernetti per l’identificazione.

L'arresto

Al termine delle operazioni, il guidatore è stato tratto in arresto. La vettura utilizzata è stata sequestrata e l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Trieste, a disposizione della Procura della Repubblica.