Patrimonio culturale, tre nuovi corsi gratuiti all'Enaip

Sono aperte le iscrizioni a tre nuovi corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo di durata da 140 a 200 ore ciascuno, progettati per offrire opportunità di formazione gratuita a soggetti disoccupati, residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, in settori di rilievo per il patrimonio culturale regionale:

• TECNICHE DI STORYTELLING NEL SETTORE TURISTICO (TURISMO ESPERIENZIALE ED EMOZIONALE)

Per imparare a individuare il target di riferimento, analizzare le risorse specifiche del territorio, pianificare strategie di promozione del prodotto-servizio turistico che valorizzino le esperienze e le emozioni dei partecipanti, utilizzando il marketing emozionale e gli strumenti di comunicazione appropriati (compresi i social media).

• PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI (PARCHI E GIARDINI STORICI DEL FVG)

Per imparare a orientarsi nella normativa sul verde pubblico e sulla tutela dei beni naturali e paesaggistici, a gestire le diverse fasi di un progetto di valorizzazione del verde (in particolare di giardini storici e parchi), a riconoscere e utilizzare gli elementi vegetali, a selezionare materiali, arredi, impianti e accessori, a utilizzare software per la predisposizione del progetto grafico.

• STRUMENTI E TECNICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ NEI MUSEI

Per imparare a svolgere i servizi di accoglienza del pubblico e di custodia degli spazi espositivi nei musei, approntando spazi idonei e materiali informatizzati e/o multisensoriali a supporto di una fruizione accessibile per tutti secondo i principi dell’Universal Design collaborando ad innalzare il livello di accessibilità generale ai musei, con particolare attenzione alle modalità di informazione, comunicazione e descrizione degli spazi e dei beni in essi ospitati.

I corsi partiranno l'11 maggio 2020 in modalità online (videoconferenza).

Tutte le informazioni su www.enaip.fvg.it

