Patti Smith “mania”: 1000 biglietti venduti in 24 ore

A Trieste è già Patti Smith “Mania”. In sole 24 ore dall’annuncio sono già stati venduti 1.000 biglietti per il concertone in programma il prossimo 26 novembre al Politeama Rossetti, sarà la prima assoluta della “Sacerdotessa” del rock nel capoluogo giuliano, scelto espressamente dall’artista, rimasta affascinata dalla sua storia e cultura mitteleuropea, tanto da aver già annunciato di voler ripercorrere gli itinerari di Svevo, Joyce, Saba, il sentiero Rilke e approfondire la conoscenza dei luoghi più importanti della città.

I biglietti ancora in vendita sono acquistabili online su Ticketone.it, Vivaticket.it, sul circuito sloveno Eventim.si e nei punti vendita autorizzati (Ticket Point in Corso Italia e al centro commerciale Torri D’Europa). Il concerto è organizzato da VignaPR srl in collaborazione con il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Quella di Trieste sarà la prima tappa del nuovo tour “Words and Music” (prodotto da Imarts), che la vedrà sul palco con Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte e che proseguirà nei teatri di città italiane selezionate attentamente dall’artista sulla base della loro bellezza e unicità artistica.

Cantautrice, poetessa e soprattutto icona vivente assoluta, la “sacerdotessa” del rock, nella sua carriera di oltre quaranta anni, ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione.

Amata, discussa, potente e idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito musicale per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più importanti e influenti di sempre.