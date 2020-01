Porto, Patuanelli incontra i lavoratori: "Incontro positivo"

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ha incontrato ieri a Trieste una delegazione del Coordinamento lavoratori portuali per discutere dell' "l'annoso problema doganale che riguarda il punto franco della città e la defiscalizzazione al suo interno per lavoratori e aziende". Come riporta ANSA FVG il colloquio, in forma privata, si è tenuto a margine del Meetup promosso dal M5s del capoluogo giuliano. L'appuntamento con Patuanelli - ha spiegato ad ANSA Massimo Giurissevich del Coordinamento - "è stato positivo perché si è impegnato interessando anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a mettere in moto tutte quelle iniziative che diano continuità al primo incontro avuto in agosto" sul tema. "Se riuscissimo a raggiungere questo obiettivo che si persegue da anni sarebbe un vero successo. Il ministro su questo punto ha promesso il massimo impegno".