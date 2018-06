Paura in via Carducci: bambina rischia di cadere dalla finestra

Un quarto d'ora di panico in via Carducci nel pomeriggio di oggi, martedì 19 giugno: alle 14:15 circa una bambina si è sporta dalla finestra per recuperare (a quanto sembra) un capo di vestiario caduto. È accaduto all'altezza del civico 27, in prossimità di piazza Goldoni, dove sono intervenuti Carabinieri, Polizia, Polizia locale e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno predisposto il gonfiabile per l'eventuale caduta ma fortunatamente i genitori sono intervenuti prima del suo utilizzo.

