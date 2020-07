Pd: "Dipiazza mantenga la parola sul centro di aggregazione San Giovanni"

"Migliaia di firme, una mozione della Sesta circoscrizione e la parola del sindaco Dipiazza: vedremo se tanto basterà a ottenere per il rione di San Giovanni uno spazio d'incontro e socializzazione all'interno del nuovo impianto polisportivo e a ricavare un'area verde per bambini, anziani e persone con disabilità. Per ora sembra che la Giunta si muova in direzione opposta sulla testa dei cittadini, e per questo è stata depositata un'interrogazione in Consiglio comunale". Così la consigliera comunale Valentina Repini (Pd), assieme ai consiglieri dem della sesta circoscrizione Luca Salvati e Gentian Metani.

"Il 4 aprile 2019 davanti al Consiglio della sesta circoscrizione - ricordano Salvati e Metani - Dipiazza aveva promesso alle rappresentanze di associazioni e realtà culturali del rione un confronto entro un anno per dettagliare come sarebbero stati utilizzati gli spazi interni ed esterni del Polisportivo. Dipiazza aveva anche assicurato che la gestione del Polisportivo sarebbe stata condivisa con la popolazione di San Giovanni e non sarebbe stata una gestione esterna".

"Ora invece - evidenzia Repini - veniamo a sapere che il progetto è stato già presentato alla Giunta dall'assessore Lodi e che il Comune intende affidare il complesso ad un unico gestore. E per questo chiediamo che sia il sindaco a convocare un tavolo di concertazione con il Consiglio circoscrizionale e le realtà territoriali del rione che da anni esprimono l'esigenza di un centro di aggregazione a beneficio delle associazioni e dei cittadini. In ogni caso - aggiunge la consigliera dem - si deve vincolare il soggetto gestore a recepire le richieste delle realtà territoriali affinché siano destinati spazi adeguati alle attività associative rionali".