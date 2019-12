Da gennaio aumenta il pedaggio sull'A4

È previsto un aumento del pedaggio autostradale sull'A4, per il 2020: l'aumento sarà dello 0,8% nella tratta Venezia-Trieste.

A quanto pare l'incremento è dovuto all'adeguamento all'inflazione, anche se la manvora è destinata a far storcere- e non di poco - il naso agli automobilisti, già alle prese con innumerevoli disagi. I lavori per la terza corsia, hanno infatti limitato molto la circolazione in questi mesi e la data di ultimazione è prevista entro il 2025. Fino ad allora, chi transita sulla A4 dovrà dotarsi, oltre che di molti spiccioli, anche di tanta pazienza.