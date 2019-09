Domenica in bicicletta con "Pedala Trieste"

A Trieste, come sta succedendo anche nel resto d'Europa, sempre più persone scelgono quotidianamente la bicicletta come mezzo per i propri spostamenti urbani. Pedala Trieste è una manifestazione che celebra questo graduale cambiamento verso una mobilità più sostenibile. Organizzato da FIAB Trieste Ulisse, SPIZ, Bora.La, TS4 Trieste secolo quarto, ADS Cottur e UISP, l'evento del 22 settembre a chiusura della Settimana Europea della Mobilità 2019 è aperto alla partecipazione di altri gruppi e associazioni che si invitano ad aderire all’iniziativa. Già molte realtà del territorio hanno confermato l’adesione finora: VI Circoscrizione, Circolo Verdeazzurro Legambiente Trieste, Friday For Future FVG, ARCI Trieste, Associazione Museo della Bora, Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale CapoeiraTrieste.org e Art in Progress. Pedala Trieste non mira ad essere un semplice appuntamento puntiforme, ma vuole rappresentare una vera e propria festa per celebrare un percorso, iniziato da anni, volto a incentivare l'uso quotidiano della bicicletta nella città di Trieste.

L'obiettivo di Pedala Trieste non è dunque solo quello di riempire le strade di ciclisti il 22 settembre, ma quello di veder crescere ogni giorno il numero di persone che scelgono questo tipo di mobilità, dimostrando quotidianamente che “Trieste xe anche per bici”. Per chi vorrà partecipare a Pedala Trieste, l’appuntamento sarà domenica 22 settembre in Piazzale De Gasperi, con partenza programmata alle ore 10. Le iscrizioni, con un costo simbolico, saranno raccolte nella settimana precedente l’iniziativa e il giorno stesso a partire dalle 8:30. I ciclisti pedaleranno lungo le vie cittadine, raggiungendo dopo un percorso di 10 chilometri la pineta di Barcola.

A Barcola verranno organizzate delle animazioni a cui sono invitati anche coloro che non possono partecipare alla pedalata ma che condividono la voglia di rendere la mobilità di Trieste più smart e a misura di persona. Perché riconoscerle e garantire alle bici sicurezza e dignità di “mezzo di trasporto quotidiano? I vantaggi dell’uso della bici sono molteplici, a partire dalla salute, che trae giovamento dall'attività fisica, al minor inquinamento, al risparmio economico e, non secondario, ai minori tempi di percorrenza su gran parte dei brevi percorsi cittadini. Un cambio culturale di questo tipo richiede ovviamente del tempo, perché va ad intaccare delle abitudini consolidate, che possono renderci poco recettivi verso i vantaggi delle novità. Così a volte capita che nascano delle contrapposizioni tra chi è pro bici e chi è pro auto, senza accorgersi che questa è solamente una estremizzazione che non rispecchia il reale stato delle cose, anche perché la quasi totalità dei ciclisti usa anche l'automobile.

Una mobilità sana è fatta infatti per favorire tutti, e non solo una parte degli utenti delle strade. Chi quotidianamente sceglie di muoversi in bicicletta dovrebbe quindi essere visto anche come “un'automobile in meno” in città, con evidente vantaggio in termini di traffico e di disponibilità di parcheggi liberi per quegli utenti che invece si vedono per forza di cose costretti a muoversi su quattro ruote (per lavoro, o perché residenti in zone in cui l'uso della bicicletta è scomodo, o anche semplicemente per libera scelta personale). Spesso tuttavia l'uso della bicicletta è limitato dalla mancanza di infrastrutture che ne garantiscano la sicurezza. Mettere le persone nelle migliori condizioni per poter scegliere di spostarsi in bici dovrebbe essere sempre di più una priorità.

