"Pedocin": le sdraio abbandonate saranno gettate in discarica

Il Comune di Trieste - Servizio Sport, invita la clientela a rimuovere sdraio e attrezzature da mare di proprietà, depositate presso lo Stabilimento “Alla Lanterna”, entro il 30 novembre 2018, dopo tale data, il materiale ancora presente sarà portato in discarica. Si informa inoltre che tutte le sdraio custodite presso il magazzino di viale Miramare n. 65 e non ritirate dall'utenza entro il 30 novembre 2018 saranno portate in discarica.